Polizeidirektion Trier Mehrere Festnahmen nach Bandendiebstahl in Kell am See Polizeidirektion Trier (ots) 16.02.2025, 13:25 Uhr

Hermeskeil / Kell am See (ots) - Am Samstag, 15.02.2025 konnten Beamte der Polizeiinspektion Hermeskeil nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Kell am See drei tatverdächtige männliche Personen festnehmen.

Die Täter wurden auf frischer Tat betroffen. Die Täter flüchteten zunächst und konnten im Rahmen einer Fahndung in der Ortslage Kell am See von den Beamten gestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte den Personen Diebesgut in Höhe von über 2000.-EUR zugeordnet werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Straftatbestandserfüllung des Bandendiebstahls eingeleitet. Bei den männlichen Personen handelt es sich um überregional agierende Täter im Alter zwischen 23 und 33 Jahren mit Bezug zum hessischen Offenbach. Die Personen wurden nach der Festnahme, am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Trier vorgeführt. Alle Personen wurden in U-Haft genommen und unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten zugeführt.



