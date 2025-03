Mehrere Automatenaufbrüche durch maskierten Motorradfahrer - Polizei fahndet mit Fotos

Dabei richtete er erheblichen Sachschaden an.



Insgesamt registrierte die Polizei vier Taten, erstmals am Mittwoch, den 19. Juni 2024, gegen 4 Uhr. Der zweite Einbruch fand am Dienstag, den 9. Juli, gegen 1:40 Uhr, statt. Erneut brach der Mann am Freitag, den 2. August, gegen 3 Uhr, einen Automaten auf. Die vorerst letzte Tat ereignete sich am Sonntag, den 11. August 2024, gegen 1:35 Uhr, wobei der Täter hier im Versuchsstadium scheiterte.



Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen, der jeweils mit einem auffälligen Motorrad anreiste.



Unter anderem ist das schwarze Zweirad mit roten Felgen ausgestattet. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Helm, einer schwarzen, abgesteppten Jacke, schwarzen Motorradhandschuhe mit weißem Schriftzug, einer dunklen Jeans sowie schwarzen Halbschuhen.

Zur Tatausführung hatte er ein rotes Brecheisen, einen sogenannten Geißfuß, dabei. Ferner führte er einen schwarzen Rucksack mit weißem Streifen und "Nike-Emblem" mit sich.



Fotos des Tatverdächtigen und von dem benutzten Motorrad finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/IKcLKvo



Zeugen, die Hinweise zu den Taten, zum Tatverdächtigen oder zu dem Motorrad geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06561/986510 an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



