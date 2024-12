Mann schießt mit Luftgewehr - und trifft Frau am Nacken

Am gestrigen 19.12. fand in Schöndorf ein öffentliches sogenanntes Adventstürchen statt.

Gegen 22:40 Uhr hörten einige der Anwesenden eine Art Knallgeräusch. Anschließend stellte eine 61 Jahre alte Teilnehmerin eine Verletzung im Bereich des Nackens unterhalb ihres rechten Ohrs fest.



Erste Untersuchungen vor Ort legten den Verdacht nahe, dass es sich bei der Verletzung um eine Schusswunde handeln könnte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht und ärztlich versorgt. Im Krankenhaus wurde ihr das Projektil eines Luftgewehrs aus der Wunde entfernt. Damit stand fest, dass jemand mit einem Luftgewehr auf die Frau geschossen hatte. Sie wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Hinweise auf einen Täter oder ein Tatmotiv waren bis in die Nacht hinein nicht erkennbar.



Am heutigen Vormittag untersuchte die Polizei mit Fachkräften den Tatort sowie die nähere Umgebung und vernahm mehrere Zeugen.



Infolge dessen konkretisierte sich ein Tatverdacht gegen einen 44 Jahre alten Mann aus dem Ort. Die Staatsanwaltschaft Trier erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen des Mannes beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Ermittler die Tatwaffe und weitere Beweisgegenstände, die sichergestellt wurden.



Der Tatverdächtige räumte ein, mit dem Luftgewehr geschossen zu haben. Allerdings habe er nicht gezielt auf einen Menschen oder gar das Opfer gezielt. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Tatgeschehen und der Motivation dauern derzeit noch an.



Die Polizei ermittelt gegen den 44-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



