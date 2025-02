Mädchen durch Jugendlichen sexuell belästigt

Der Jugendliche folgte den Mädchen vom Bahnhof zum Kaufland und dem Max-Planck-Gymnasium bis zur Treviris Passage, obwohl er von den Mädchen und von Passanten mehrfach aufgefordert wurde, sie in Ruhe zu lassen. Gegen 17:30 Uhr hielten sich die Mädchen in der Nähe der Treviris Passage vor dem Eingangsbereich der dortigen Spardabank auf, als der Jugendliche einem der Mädchen von hinten in den Intim- und den Brustbereich griff. Danach flüchtete er in Richtung Hauptmarkt.



Der jugendliche Tatverdächtige ist etwa 1,65 m groß und sehr dünn. Er hat dunkle, kurze Haare und einen leichten Oberlippenbart. Er trug zur Tatzeit eine schwarzgraue Jeans, eine schwarze Jacke mit blauem Innenfutter, einen grau-beigen Kapuzenpullover und schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Er sprach Englisch und möglicherweise Arabisch.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder mit dem Tatverdächtigen gesprochen haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell