Longuich – Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am heutigen Dienstag, den 22.10.2024, wurde durch einen unbekannten Täter in einem Zeitraum vom 22.10.2024, 9:15 Uhr bis zum 22.10.2024, 10:30 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Longuich einzubrechen.