LKW verliert Steine / Verkehrsunfallflucht

Dabei befuhr die Geschädigte mit ihrem graufarbigen Pkw die B 419 aus Wehr kommend in Fahrtrichtung Wincheringen, als von der Ladefläche des sich zu diesem Zeitpunkt vor ihr befindlichen Lkw-Gespanns mehrere Steine auf die Fahrbahn fielen. Infolgedessen fuhr die Geschädigte trotz Bremsversuchs über die Steine, wodurch es zu Beschädigungen am Unterboden ihres Pkws kam. Der unbekannte graufarbige Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den flüchtigen Lkw oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



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