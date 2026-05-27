Lkw stößt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet

Ein polnischer Lkw war gegen 15.20 Uhr auf der verengten Fahrbahn gegen eine Hauswand gestoßen und hatte hierbei einen Sachschaden verursacht. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte kurz darauf im Gewerbegebiet Mont Royal kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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