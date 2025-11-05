Ladendiebstahl





Hier versuchte sie durch Entfernen der Etiketten an Kindermädchenkleidung diese zu entwenden.



Als sie von den Mitarbeiterinnen des Geschäfts angesprochen wurde, ließ sie die Ware zurück und flüchtete fußläufig.

Eine umgehende Fahndung im Nahbereich führte zunächst nicht zum Antreffen der Person.



Die weibliche Täterin wurde wie folgt beschrieben:



weiblich, ca. 45 Jahre ca. 160 cm groß, kräftige Gestalt, schwarzer Haaransatz, übergehend in blond bis rötlich, cremefarbene Pufferweste bis auf die Knie



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell