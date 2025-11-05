Hier versuchte sie durch Entfernen der Etiketten an Kindermädchenkleidung diese zu entwenden.
Als sie von den Mitarbeiterinnen des Geschäfts angesprochen wurde, ließ sie die Ware zurück und flüchtete fußläufig.
Eine umgehende Fahndung im Nahbereich führte zunächst nicht zum Antreffen der Person.
Die weibliche Täterin wurde wie folgt beschrieben:
weiblich, ca. 45 Jahre ca. 160 cm groß, kräftige Gestalt, schwarzer Haaransatz, übergehend in blond bis rötlich, cremefarbene Pufferweste bis auf die Knie
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Ladendiebstahl
