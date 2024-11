Kradfahrerin stürzt und verletzt sich – Zeugen gesucht!

Schillingen - Höhe Burg Heid (ots) - Am Mittwoch, den 30.10.2024 gegen 21:00 Uhr, kam es auf der K43 in Höhe der Burg Heid zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Kradfahrerin.



Eine junge Fahrerin befuhr mit ihrem Kraftrad die K43 aus Lampaden kommend in Fahrtrichtung Burg Heid. Aufgrund extremer Fahrbahnverunreinigungen verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Kraftfahrzeug und stürzte.

Hierdurch zog sie sich leichtere Verletzungen zu.

Sie wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.



Ein Verantwortlicher für die Fahrbahnverunreinigung konnte bis dato nicht ermittelt werden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de,

erbeten.



