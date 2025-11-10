Kontrolle im Bereich der Innenstadt

Nach zeugenschaftlichem Hinweis, dass Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt (Neustraße / Marktplatz) verkehrswidrig "mehrere Runden drehen würden", wurde die Örtlichkeit durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgesucht.





Im Zuge der sich nun ergebenden Kontrollen wurde am 09.11.2025 gegen 18:25 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues festgestellt, welcher mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.



Er wurde entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs sanktioniert und ein verkehrserzieherisches Gespräch wurde durchgeführt.



Die durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt positiv bewertet.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell