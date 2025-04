Kleines Lamm verschwunden – Zeugen gesucht!

In der Nacht vom 2. April auf den 3. April wurde das kleine Lamm namens "Karl-Otto" von seinem Hof in Mörschied (Hahnenmühle) entwendet.

Das Tier lebte hier in einem familiären Umfeld und wurde händig aufgezogen, da es durch die Elterntiere abgestoßen wurde. Die besorgte Pflegemama des Lammes konnte heute Morgen nur den leeren Stall vorfinden. Bei der Suche nach dem Tier fiel der besorgten Mutter auf, dass die Trinkflasche des notbedürftigen Tieres nicht mehr vorhanden war.



Zu Karl-Otto:



Bei dem Lamm handelt es sich um ein braunes französisches Zwergschaf. Karl-Otto hat ca. 1cm lange Hörnchen hinter den Ohren. Er trägt braunes Haar und hat einen verkümmerten rechten Vorderlauf, was sich auch an seiner Gangart bemerkbar macht.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Zeugen Hinweise zum Verschwinden oder zum Verbleib des Lammes geben können werden sie gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell