Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Montag, 09.12.2024 bis Montag, 16.12.2024, war ein grauer Pkw, Toyota Corolla, auf der Straße vor einem Autohandel in der Eichenstraße in Wittlich-Neuerburg abgestellt.



Bisher unbekannte/r Täter entwendete/n beide am Pkw angebrachte Kennzeichen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten.



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

eMail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



