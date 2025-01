Jugendlicher in Bernkastel-Kues durch Messerangriff verletzt

Am Freitag, den 03.01.2025, kam es gegen 17:20 Uhr auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues zu einem Messerangriff, bei dem das Tatopfer verletzt wurde.



Ein 16-Jähriger hatte sich nach Feierabend im EDEKA Bernkastel-Kues fußläufig auf den Heimweg gemacht und begab sich hierbei über den Forumsplatz, in Richtung Jessy's Cafe Bar Ambiente. Dort kamen ihm zwei männliche Personen entgegen. Im Vorbeigehen wurde das Opfer sodann angerempelt und verbal bedroht.

Plötzlich zückte eine dieser Personen ein Messer, ging auf das Opfer zu und versuchte dieses mit der Klinge am Hals zu treffen. Der Jugendliche versuchte den Angriff mit seinem rechten Arm abzuwehren und wurde hierbei an der Hand getroffen. Mit einer Schnittwunde flüchtete der Jugendliche wieder zurück in den EDEKA-Markt. Hierbei wurde er von einer der Personen noch kurzzeitig verfolgt.



Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen um den Tatort und ihm Stadtgebiet, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.



Die beiden Personen werden durch das Tatopfer wie folgt beschrieben:



Angreifer: 19-20 Jahre alt, sprach Deutsch, aber mit leichtem Akzent möglicherweise osteuropäisch), ca. 1,80 - 1,85 m groß, längere zurückgekämmte braune Haare, brauner länglicher Ziegenbart + Schnauzer, helle Oberbekleidung, dunkle Jacke.



Begleiter: Dunkelgrüne Mütze, 1,70 - 1,75 m groß.



Polizei sucht Zeugen!

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues nimmt den Vorfall sehr ernst und bittet, außerhalb der internen Ermittlungen, um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu den o.g. Personen oder der Tat selbst geben?



Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues telefonisch unter der Telefonnummer: 06531-95720; oder elektronisch unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de dankend angenommen.



Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



