Jugendliche werfen Eier auf Verkehrsteilnehmer

Die Jugendlichen warfen dabei auch mehrere Eier direkt auf den Busfahrer. Der Mann wurde derart am Kopf getroffen, dass er nicht weiterfahren konnte und ärztlich untersucht werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge sollen auch weitere Fahrzeugführer während der Fahrt durch Eierwürfe beeinträchtigt worden sein.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Sachgebiet Jugend (0651 20157510) oder der Kriminalpolizei Trier (0651 983-43390) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell