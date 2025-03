Im Wilhelm-Rautenstrauch-Park: Hund attackiert Passanten

Zwischen 17.30 und 18.00 Uhr hatte das Tier innerhalb von nur wenigen Minuten gleich zwei Passanten attackiert, die ahnungslos an dem Hund vorbeigegangen waren. Während eine Frau eine blutende Verletzung an der Hand davontrug, sind die Identität und das Verletzungsmuster der zweiten Person derweil unbekannt. Ebenso hatte sich der Mitteiler bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt.

Um die Gefahr weiterer Attacken auszuschließen, wurde der Hund in amtliche Verwahrung genommen, womit sich der Halter nicht einverstanden zeigte. Ihn erwartet ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Derzeit wird der Hund, der Rasse nach eine amerikanische Bulldogge, einer ersten Überprüfung unterzogen.



Die PI Trier bittet die zweite verletzte Person, den Mitteiler sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Wache unter 0651/983-44150 zu melden



