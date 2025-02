illegale Manipulation an Auspuff

Bei einer Verkehrskontrolle mussten schließlich mehrere Veränderungen bemängelt werden.



So war die Zulässigkeit des verbauten Gewindefahrwerks nicht in Kombination mit den montierten Sonderrädern und den Distanzscheiben gutachterlich nachgewiesen.



Auch der verbaute Sportluftfilter war nicht in Kombination mit der geänderten Abgasanlage gutachterlich bestätigt.

Das Geräuschverhalten der Abgasanlage veranlasste die Beamten dazu eine Geräuschpegelmessung durchzuführen. Hierbei wurde ein Wert, der deutlich über dem Zulässigen liegt, protokolliert.



Zur Prüfung und Nachweisbarkeit, ob die Abgasanlage illegal manipuliert wurde, wurde der PKW sichergestellt und nach Anordnung der zuständigen Verfolgungsbehörde einer Prüfstelle zur Begutachtung vorgeführt.

Bei der Begutachtung wurde alle polizeilich festgestellten Mängel bestätigt. Insgesamt wurden von dem Gutachter 17 erhebliche Mängel (EM) gem. HU-Richtlinie festgestellt, von denen 9 Mängel zweifelsfrei auf Veränderungen zurückzuführen sind.

Die Manipulationen an der Abgasanlage führten nicht zu einer deutlichen Veränderung des Geräuschverhaltens (dB-Werte zu hoch, Fehlzündungen) sondern auch zu einer Verschlechterung der Abgaswerte, weshalb neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das KraftStG eingeleitet wurde.



Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld im dreistelligen Bereich, einem Punkt in Flensburg und möglicherweise auch mit einer Geldstrafe im Strafverfahren rechnen. Zudem werden die Kosten für die Abschleppung und die Begutachtung des PKW ebenfalls dem Fahrzeugführer in Rechnung gestellt.

Zu den Kosten des Verfahrens müssen die festgestellten Mängel zeitnah beseitigt werden, damit eine legale Nutzung des PKW wieder möglich ist.



Laut Angaben des Fahrers hatte dieser den PKW erst wenige Wochen zuvor von einem Bekannten erworben. Alle Veränderungen hätten bei Kauf bereits bestanden.



Die Polizei rät dazu den technischen Zustand eines erworbenen PKW immer von einer technischen Prüfstelle überprüfen zu lassen. So können Erfahrungen, wie die des Seat-Fahrers, vorgebeugt werden.



