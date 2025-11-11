illegale Abfallbeseitigung

Am 10.11.2025 gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über eine illegale Abfallentsorgung im Bereich eines Feldwegs bei Dreis, parallel der BAB 60. Hier hatten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von alten Stühlen, einem Lattenrost und Holzbrettern entsorgt.

Dreis (ots) -



Am 10.11.2025 gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über eine illegale Abfallentsorgung im Bereich eines Feldwegs bei Dreis, parallel der BAB 60.



Hier hatten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von alten Stühlen, einem Lattenrost und Holzbrettern entsorgt.



Alles in allem handelte es sich um "Sperrmüll".



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell