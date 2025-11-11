illegale Abfallbeseitigung

Dreis (ots) -
Am 10.11.2025 gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über eine illegale Abfallentsorgung im Bereich eines Feldwegs bei Dreis, parallel der BAB 60.
Hier hatten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von alten Stühlen, einem Lattenrost und Holzbrettern entsorgt.
Alles in allem handelte es sich um "Sperrmüll".
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
