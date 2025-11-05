Bausendorf
illegale Abfallbeseitigung
Abfall Bausendorf
Polizeidirektion Wittlich

Am 04.11.2025 gegen 10:27 Uhr wurde durch die Ortsgemeinde mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Abfallbeseitigung im Bereich des Altkleidercontainers in Bausendorf im Bereich der Straße "Am Sportplatz" gekommen sei.

Bisher unbekannte Täter legten hier mehrere Müllsäcke ab.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

