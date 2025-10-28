illegale Abfallbeseitigung





Hier lud er illegal zwei große blaue Müllsäcke, offensichtlich mit Hausmüll ab und entfernte sich.

Der Verursacher wurde durch eine Zeugin auf sein Fehlverhalten angesprochen, zeigte sich jedoch unbeeindruckt hiervon.



Der Verursacher wurde durch die Zeugin wie folgt beschrieben:

30-35 Jahre, zierlich, etwa 1,70m groß, dunkle Hose und Jacke (dunkelblau oder schwarz mit auffallenden neongelben Flächen an den Ärmeln und ein Streifen vorne am Reißverschluss), braunrote Strickmütze, dunkles Haar



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



