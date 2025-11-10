Holzschuppen in Vollbrand





Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein Holzschuppen, welcher sich hinter dem Anwesen befand, in Vollbrand stand.



Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus vollends verhindert werden.



Der Schuppen hingegen brannte vollständig ab.

Es kam zu keinen Verletzten.



Erste Ermittlungen und Befragungen der dort wohnenden Personen erbrachten bisher kein abschließendes Ermittlungsergebnis zur Brandursache.



Die genaue Schadenshöhe steht bisher nicht fest, wird aber auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen werden am heutigen Tag durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich durchgeführt.



Die Tatörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell