Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand in Reinsfeld

Mehrere Personen teilten mit, dass in der Waldstraße in Reinsfeld ein Gebäude in Vollbrand stehen würde. Die eingesetzten Beamten der Polizei Hermeskeil und die Feuerwehr konnten vor Ort eine freistehende Garage feststellen, welche in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Angrenzende Wohnhäuser wurden nicht beschädigt. Durch das Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt. In der Garage befand sich eine Kfz-Werkstatt. Neben dem Inventar wurde ein Pkw, welcher in der Werkstatt stand, durch die Flammen vollends beschädigt. Die Ursache für die Brandentwicklung kann bis dato nicht abschließend geklärt werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 70.000.-EUR. Die Kriminalpolizei Trier übernahm die Ermittlungen vor Ort.



