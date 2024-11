Hausfriedensbruch in Gusenburg

Hausfriedensbruch in Gusenburg Am Sonntagabend, dem 20.10.2024, kam es gegen 20:10 Uhr in der Ortslage Gusenburg, Bereich "Bierfelder Straße", zu einem Hausfriedensbruch, bei welchem der Geschädigte darüber hinaus leicht verletzt wurde.