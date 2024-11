Handtasche von Fahrradgepäckträger entwendet

Am 24.10.2024, zwischen 14:10Uhr und 14:30Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad den Talweg in Wittlich in Richtung Kurfürstenstraße.



An der Einmündung Talweg und Kurfürstenstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. In diesem Moment entwendete eine bislang unbekannte Person ihre Handtasche, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gepäckträger befand und entfernte sich fußläufig über einen nahegelegenen Fahrradweg, dem Parfümgässchen. Im Rahmen des Diebstahls wurde ein niedriger dreistelliger Geldbetrag erbeutet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571/9260 oder der eMail-Adresse piwittlich.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 0671/926-0

Fax: 06571/926-150

eMail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



