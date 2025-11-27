Graffiti im Weidendelltunnel und an der Grundschule Karlshausen

In diesem Zeitraum wurde auch die Grundschule in Karlshausen beschmiert so dass hier ein Tatzusammenhang wahrscheinlich ist.
Zeugen zu den Taten werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-9685-0 oder per E-Mail unter pibitburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
