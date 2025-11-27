Graffiti im Weidendelltunnel und an der Grundschule Karlshausen

Zweifelscheid / Karlshausen (ots) - Im "Weidendelltunnel" / Enztalradweg in der Gemarkung Zweifelscheid wurden die 4 Ziegeltunnelwände im Zeitraum zwischen dem 21.11.2025 und dem 24.11.2025 mit Sprühfarbe in lila und pink beschmiert.



In diesem Zeitraum wurde auch die Grundschule in Karlshausen beschmiert so dass hier ein Tatzusammenhang wahrscheinlich ist.

Zeugen zu den Taten werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-9685-0 oder per E-Mail unter pibitburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell