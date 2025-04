Graffiti an der Kirche Sankt Martinus in Hermeskeil

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 30.03.2025 ca. 17:30 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025 ca. 8:00 Uhr die Kirche Sankt Martinus in Hermeskeil mit Graffiti beschmiert.

Dabei sprühten die Täter unter anderem ein Hakenkreuz an die Außenwand der Kirche.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.



