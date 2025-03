Get.Ready. Deine Zukunft in Blau.

Außerdem dabei: Reaction Wall, Diensthundestaffel und Streifenwagen.



Du bist neugierig, was dich im Auswahlverfahren der Polizei erwartet und möchtest dich gezielt darauf vorbereiten? Dann nutze die Gelegenheit, bei unserem Sporttest im Moselstadion Trier dabei zu sein!



Wann? Sonntag, 23. März, von 11 bis 15 Uhr



Was dich erwartet:



- Sporttest: Trainiere die Übungen, die Teil des

Auswahlverfahrens sind und erhalte wertvolle Tipps, um deine

Leistung zu verbessern.



- Reaktionsfähigkeit testen: Teste deine Reaktion an der

Reaction Wall und steigere deine Reaktionsgeschwindigkeit -

eine wichtige Fähigkeit für Polizistinnen und Polizisten.



- Streifenwagen live erleben: Schau dir einen echten

Streifenwagen an und erfahre alles über die Technik und

Ausstattung, die du später im Polizeialltag nutzen wirst.



Wichtig: Da die Plätze begrenzt sind, melde dich schnell an! Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte ab der 9. Klasse.



So meldest du dich an:



Schicke deinen vollständigen Namen, Geburtsdatum und eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail an: pitrier.einstellungsberatung(at)polizei.rlp.de



Nutze diese einmalige Gelegenheit, dich optimal auf das Auswahlverfahren vorzubereiten und gleichzeitig mehr über den spannenden Beruf der Polizei zu erfahren! Wir freuen uns auf dich!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651 983-0

https://s.rlp.de/PDTrier





