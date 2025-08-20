In diesem Streckenabschnitt gilt eine vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit von 70 km/h.
Im Rahmen der Kontrolle wurden in einem Zeitraum von einer Stunde 10 Fahrzeuge mit zum Teil stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.
Das schnellste gemessene Fahrzeug hatte eine Geschwindigkeit von 113 km/h.
Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 53
