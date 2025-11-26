Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 49. KW

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 1. Dezember: L 48, Bekond; Wittlich; A 64, Pfalzel; A 1, Mehren; A 60 Dienstag, 2. Dezember: B 50, Longkamp; B 51, Newel; A 1, Dorf; Zell-Barl; A 60, Prüm Mittwoch, 3. Dezember: B 53, Trier-Ehrang; B 41, Idar-Oberstein; B 257 Bitburg-Matzen Donnerstag, 4. Dezember: B 50, Zeltingen-Rachtig; L 54, Wittlich-Wengerohr; B 49, Wasserbilligerbrück; L 47, Maring-Noviand Freitag, 5. Dezember: B 50, Kommen; A 60, Prüm; B 50, Longkamp; B 50, Altrich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.