Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 49. KW

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 1. Dezember:
L 48, Bekond; Wittlich; A 64, Pfalzel; A 1, Mehren; A 60
Dienstag, 2. Dezember:
B 50, Longkamp; B 51, Newel; A 1, Dorf; Zell-Barl; A 60, Prüm
Mittwoch, 3. Dezember:
B 53, Trier-Ehrang; B 41, Idar-Oberstein; B 257 Bitburg-Matzen
Donnerstag, 4. Dezember:
B 50, Zeltingen-Rachtig; L 54, Wittlich-Wengerohr; B 49, Wasserbilligerbrück; L 47, Maring-Noviand
Freitag, 5. Dezember:
B 50, Kommen; A 60, Prüm; B 50, Longkamp; B 50, Altrich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
