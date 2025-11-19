Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 48. KW

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 48. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 24. November: L 28, Neunkirchen; B 50, Zeltingen-Rachtig; B 51, Welschbillig; L 47, Wehlen; B 257, Wolsfeld Dienstag, 25. November: B 51, Welschbillig; B 50, Kommen; B 49, Wasserbilligerbrück; L 13, Karlshaus Mittwoch, 26. November: B 41, Niederbrombach; B 53, Longuich; K 47, Hillesheim; B 51, Idesheim; L 64, Laufeld Donnerstag, 27. November: B 407, Kell; B 327, Hermeskeil; A 602, Longuich; L 10, Kerpen; L 16, Pantenburg Freitag, 28. November: B 419, Wasserliesch; B 53, Briedel; L 54, Wengerohr; L 47, Maring-Noviand Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.