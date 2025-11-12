Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 47. KW

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 17. November: L28, Neunkirchen; B257, Irrel; B49, Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; B265, Olzheim Dienstag, 18. November: B50, Metterich; L151, Osburg; B410, Lichtenborn; L58, Kröv; B51, Trier Mittwoch, 19. November: B51, Stadtkyll; B50, Zeltingen-Rachtig; B49, Wasserbilligerbrück; B53, Ehrang Donnerstag, 20. November: A64, Pallien; B51, Trier; B275, Niederstedem; L2, Zemmer Freitag, 21. November: L48, Thörnich; B53, Longen; A602, Longuich; B50, Oberweis Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.