Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 45. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 45. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 3. November: B 49, Wasserbilligerbrück; A 64, Ehrang; B 50 Longkamp; A 1, Schweich; B 51 Bitburg Dienstag, 4. November: L 169, Ruschberg; L 47, Wehlen; A 1 Schweich; A60 Prüm, B 257 Hörschhausen Mittwoch, 5. November: A 60 Prüm; B 41 Weierbach; B 51 Bitburg; L 47 Wehlen; B 53 Zell-Kaimt Donnerstag, 6. November: B51, Bitburg; B 51, Trier; K 134 Konz; A 60 Prüm, L 48 Thörnich Freitag, 7. November: L 141 Schweich; B 51 Aach-Hohensonne; K 59 Heyroth; A 60 Winterspelt Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

