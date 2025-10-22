Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 27. Oktober: B51, Trier; L151, Mertesdorf; B41, Idar-Oberstein; A1, Mehren; B50, Kommen Dienstag, 28. Oktober: B51, Trier; Bitburg; B41, Weierbach; L158, Monzelfeld; K133, Konz Mittwoch, 29. Oktober: B257, Irrel; A64, Pfalzel; A60, Winterspelt Donnerstag, 30. Oktober: A602, Longuich; A1, Mehren; B51, Konz Freitag, 31. Oktober: B50, Altrich; B49, Wasserbilligerbrück; L54, Wengerohr Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.