Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 20. Oktober:
L47, Wehlen; A1, Mehring; B257, Hörschhausen; A60, Prüm
Dienstag, 21. Oktober:
B257, Irrel; B50, Longkamp; A64, Pfalzel; A602, Kenn
Mittwoch, 22. Oktober:
L151, Mertesdorf; B50, Altrich; L47, Monzel; B53, Ehrang
Donnerstag, 23. Oktober:
Salmtal; A1, Hetzerath; B419, Oberbillig
Freitag, 24. Oktober:
Kues; L54, Wengerohr
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
