Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. KW
Symbolbild
dpa

An folgendem Standort misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. Oktober: L47, Wehlen; A1, Mehring; B257, Hörschhausen; A60, Prüm Dienstag, 21. Oktober: B257, Irrel; B50, Longkamp; A64, Pfalzel; A602, Kenn Mittwoch, 22. Oktober: L151, Mertesdorf; B50, Altrich; L47, Monzel; B53, Ehrang Donnerstag, 23. Oktober: Salmtal; A1, Hetzerath; B419, Oberbillig Freitag, 24. Oktober: Kues; L54, Wengerohr Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region