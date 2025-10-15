Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. Oktober: L47, Wehlen; A1, Mehring; B257, Hörschhausen; A60, Prüm Dienstag, 21. Oktober: B257, Irrel; B50, Longkamp; A64, Pfalzel; A602, Kenn Mittwoch, 22. Oktober: L151, Mertesdorf; B50, Altrich; L47, Monzel; B53, Ehrang Donnerstag, 23. Oktober: Salmtal; A1, Hetzerath; B419, Oberbillig Freitag, 24. Oktober: Kues; L54, Wengerohr Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.