Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 42. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 42. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 13. Oktober: A1, Mehren; B41, Weierbach; L47, Wehlen Dienstag, 14. Oktober: B50, Longkamp; A60, Prüm; Bitburg Mittwoch, 15. Oktober: A1, Mehring; A602, Ruwer-Paulin; L54, Wengerohr; B268, Zerf Donnerstag, 16. Oktober: B51, Neuendorf; L141, Sehlem; A60, Winterspelt Freitag, 17. Oktober: B41, Niederbrombach; B50, Longkamp Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.