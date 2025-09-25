Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. September: B51 Masholder; B50, Longkamp; L55 Zeltingen-Rachtig; L54 Wengerohr; B53 Ehrang; A60, Prüm; A64 Pfalzel Dienstag, 30. September: B50 Altrich; L47 Wehlen, A1 Mehring; B51 Aach Mittwoch, 1. Oktober: L57 Ürzig, B51 Bitburg; K134 Konz Donnerstag, 2. Oktober: L54 Wengerohr; B50 Longkamp, A60 Prüm; L57 Ürzig Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.