Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 23. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 23. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 1. Juni: L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin Dienstag, 2. Juni: B257, Niederstedem; B49, Bengel; A64, Igel; A602, Longuich Mittwoch, 3. Juni: B50, Altrich; L135, Saarburg; A64, Mesenich Freitag, 5. Juni: A602, Ruwer-Paulin Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.