Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 23. Kalenderwoche
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 23. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 1. Juni: L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin Dienstag, 2. Juni: B257, Niederstedem; B49, Bengel; A64, Igel; A602, Longuich Mittwoch, 3. Juni: B50, Altrich; L135, Saarburg; A64, Mesenich Freitag, 5. Juni: A602, Ruwer-Paulin Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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