Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 23. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 23. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 1. Juni:
L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin
Dienstag, 2. Juni:
B257, Niederstedem; B49, Bengel; A64, Igel; A602, Longuich
Mittwoch, 3. Juni:
B50, Altrich; L135, Saarburg; A64, Mesenich
Freitag, 5. Juni:
A602, Ruwer-Paulin
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell