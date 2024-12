Gerolstein - vermisste 60 - Jährige - Polizei und Feuerwehr suchen mit Großaufgebot nach einer Seniorin

Gegen 07:20 Uhr wurde die Seniorin das letzte Mal im Krankenhaus Gerolstein gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei Daun und die örtliche Feuerwehr haben Suchmaßnahmen eingeleitet.



Personenbeschreibung



Frau Heinzen ist ca. 170 cm groß, ca. 75 kg schwer, hat kurze dunkle Haare und eine normale Statur. Sie trägt einen grau - weißen Windbreaker und eine schwarze Jeans.



Die Polizei in Daun nimmt Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0659296260 entgegen.



