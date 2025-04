Geldübergabe nach Schockanruf

Der Mann erklärte, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Unfall verursacht und sei festgenommen worden. Nur durch die Zahlung einer hohen Kaution könne die Untersuchungshaft noch abgewendet werden. Im ersten Schock erkannte die Frau den Betrugsversuch nicht und stimmte zu, Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe zu übergeben, um so ihre Tochter vor der vermeintlichen Haft zu bewahren.



Die Übergabe der Wertgegenstände fand schließlich am Nachmittag, vermutlich zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr, in der Straße Am Trimmelter Hof in der Nähe der Bushaltestelle Fritz-von-Wille-Straße statt. Hierher fuhr die Frau auf Anweisung der Betrüger und übergab schließlich aus ihrem Auto, einem schwarzen Golf Plus, heraus die Tüte mit Wertgegenständen an einen Abholer. Die Frau beschreibt den Abholer folgendermaßen: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, kurze dunkle Haare, kein Bart, dunkle Übergangsjacke. In welche Richtung der Abholer, der zu Fuß unterwegs war, nach der Übergabe ging, ist nicht bekannt.



Zeugen, die möglicherweise die Übergabe beobachtet haben oder Hinweise zum Abholer geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell