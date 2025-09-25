Gefahrstoffaustritt in Weinkellerei

Am 25.09.2025 gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Austritt von Salpetersäure auf einem Betriebsgelände einer Weinkellerei in Zell (Barl).

Der Gefahrstoff soll vermutlich aufgrund einer undichten Leitung ausgetreten sein.



Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr und die Gefahrstoffgruppe Cochem beseitigt. Drei Mitarbeiter des Unternehmens wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Schäden entstanden nicht.



Vor Ort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.



