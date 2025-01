Gefährliche Körperverletzung in Bitburg - Zeugen gesucht

Am Montagabend, dem 30. Dezember 2024, gegen 19:10 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Bitburger Schakengasse.



Ein 54-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Der 23-jährige Tatverdächtige hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt, konnte aber im weiteren Verlauf angetroffen und wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen werden.



Er wurde am 31. Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet, sich unter 06561/96850 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



