Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Das Auto fuhr weiter in Richtung Wirichstraße ohne anzuhalten.
Die Fußgängerin musste zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
Bei Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw Kombi gehandelt haben.
Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Daun zu melden.
Tel. 06592 96260.
