Fundhund – Deutscher Jagdterrier auf der B327

Am Samstag, dem 16.11.2024, wird der Polizeiinspektion Morbach gegen 12:30 Uhr ein freilaufender Hund im Bereich der B327 in Höhe der Ortslage Hochscheid gemeldet.

Im Nahbereich kann kein Eigentümer festgestellt werden. Es handelt sich um einen ca. 30-40cm großen „Deutschen Jagdterrier“ – Rüden in typischer schwarz / brauner Fellfarbe. Der freundliche Terrier trägt ein braunes Lederhalsband. Rückschlüsse auf sein Herrchen „trägt er leider nicht bei sich“. Hinweise auf den Eigentümer können jederzeit an die Polizeiinspektion Morbach gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell