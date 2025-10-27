Fund eines Motorrollers in der Lieser





Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde die Örtlichkeit durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgesucht.



Der Roller wurde durch die Kräfte der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.



Das Fahrzeug gehörte einem 67-jährigen Fahrzeughalter aus der Karrstraße in Wittlich.



Die genauen Hintergründe, warum das Fahrzeug an beschriebener Stelle im Wasser lag, konnten noch nicht geklärt werden und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Es kam nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht zum Austreten von Betriebsstoffen, so dass eine Umwelt- oder Wasserverunreinigung ausgeschlossen werden konnte.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell