Frontalzusammenstoß von zwei Pkw am Brückenkopf Lieser

Durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrer eines Unfallbeteiligten Pkw leichte Verletzungen zu. Zu weiteren Untersuchungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die vier Insassen des anderen unfallbeteiligten Pkw blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Zum Zweck der Unfallaufnahme musste die L47 für die Dauer von einer Stunde vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren die SM Bernkastel, zwei Rtw, ein Notarzt, die FFW Noviand und Lieser mit 26 Kräften, sowie der Wehrführer der VG Bernkastel-Kues.



