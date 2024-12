Am Abend des 17.12.2024 wurden der Polizeiinspektion Morbach freilaufende Rinder auf der B327, zw. den Abfahrten nach Hunolstein und Rorodt, gemeldet.



Im Rahmen dessen kam es bereits am Abend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rind und einem PKW.

Nach derzeitigem Stand sind noch immer vier Rinder in den angrenzenden Waldstücken unterwegs.

Zeugen, die Hinweise auf den aktuellen Standort der noch freilaufenden Rinder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de



