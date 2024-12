Freilaufende Hühner in der Mehringer Schweiz

Der Polizeiinspektion Schweich wurden am Freitag, 27.12.2024 Hühner gemeldet, die sich freilaufend in einem Waldstück in der Gemarkung Mehring befänden.



Man habe die Hühner bei einer Wanderung in der Mehringer Schweiz, in der Nähe eines Rettungspunktes unweit der K85, festgestellt.



Eine Streife der PI Schweich konnte mit Unterstützung einer Diensthundeführerin die Hühner einfangen und in Obhut nehmen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder den den Tierhalter benennen können, werden gebeten, sich unter der 06502/9157 0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell