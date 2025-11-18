Folgemeldung zu Verkehrsunfall auf B41 mit 4 beteiligten Fahrzeugen



Ein Unfallbeteiligter befährt mit seinem Pkw die einspurige Fahrbahn der B41 von Birkenfeld aus kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aufgrund bislang unbekannter Ursache kommt dieser nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem auf der Überholspur der Gegenfahrbahn fahrenden Pkw, welcher zu diesem Zeitpunkt einen Lkw überholt. In der Folge kommt dieses Fahrzeug ins Schleudern und stößt mit einem hinter dem Unfallverursacher fahrenden Pkw und dem überholten Lkw zusammen.

Durch den Unfall werden zwei Personen leicht verletzt und medizinisch im Krankenhaus behandelt.

Die B41 musste zur Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der sich anschließenden Reinigung der Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz waren die FFW der VG Birkenfeld, 2 Rettungswagen und die Straßenmeisterei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

06782-9910

pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell