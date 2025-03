Flüchtiger Linienbus nach Verkehrsunfall

Der PKW-Fahrer befuhr hierbei die Straße aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Niederbettingen, als er bemerkte, wie der entgegenkommende Bus über die Fahrbahnmitte in seine Spur hineinragte.

Aufgrund der schmalen Fahrbahn konnte der PKW-Fahrer nicht ausweichen, sodass es zu einer Berührung zwischen PKW und Bus kam.

Der Fahrer des blau-weißen Busses fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Telefon: 06592-9626-0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell