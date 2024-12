Festnahme nach Einbruch in Firma

Durch eine Mitarbeiterin eines KFZ-Zulieferbetriebs in der Langenfelder Straße wurden am Freitagmorgen zwei Personen auf frischer Tat beim Diebstahl von KFZ-Teilen angetroffen.

Die beiden Täter flüchteten daraufhin mit einem Kleintransporter, der im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Geschäfts festgestellt werden konnte. Von dort aus waren die beiden Täter zu Fuß weiter geflüchtet, konnten jedoch kurz darauf durch Fahndungskräfte der KI Idar-Oberstein festgenommen werden. In dem sichergestellten Tatfahrzeug wurden zahlreiche entwendete Fahrzeugteile aufgefunden. Der Wert der entwendeten Teile steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen, beide 23 Jahre alt, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am Freitagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt, die für beide Personen Untersuchungshaft anordnete.



