Falschfahrt durch alkoholisierten Fahrer

Am 22.06.2025 wurde gegen 03:07 Uhr ein Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Wittlich der BAB 60 gemeldet.

Hierbei passierte dieser auch die Baustelle zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm. Letztlich wurde durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen im Bereich der Anschlussstelle Prüm ein auffälliger PKW festgestellt. Im Rahmen der eingeleiteten Verkehrskontrolle konnten beim Fahrer Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zeugen des Sachverhaltes oder Geschädigte einer Verkehrsgefährdung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm über die Rufnummer 06551/942-0, via Fax: 06551/942-50 oder via E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



